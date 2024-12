“Pietralunga, già conosciuta come terra del tartufo e meta prediletta per il tuberturismo, si distingue ancora una volta per il suo forte spirito di accoglienza, rivolto non solo ai visitatori ma anche ai loro fedeli amici a quattro zampe”. Con queste parole il sindaco Francesco Rizzuti presenta il calendario natalizio del borgo, “un programma ricco di eventi per vivere le festività in un clima di gioia e serenità”.

“La nostra comunità, vocata da sempre all’ospitalità e alla tutela degli animali – spiega il primo cittadino in una nota – ha voluto rafforzare questo impegno con un’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio rumorosi dal 1° dicembre 2024 al 10 gennaio 2025. La scelta di promuovere fuochi silenziosi nasce dal desiderio di garantire un’esperienza serena sia per i cittadini che per i visitatori, tutelando al tempo stesso il benessere degli animali da compagnia.

Pietralunga non è solo un luogo dove si scoprono le bellezze del territorio e il fascino della cerca del tartufo, ma anche una destinazione dove i turisti con animali trovano un’accoglienza unica. I nostri hotel e le strutture ricettive sono pronti a ospitare famiglie e animali, offrendo un ambiente ideale per vivere il Natale in armonia, senza preoccupazioni legate ai rumori dei fuochi d’artificio. Invitiamo tutti a visitare Pietralunga, per scoprire un borgo che unisce tradizione, rispetto e attenzione per ogni ospite, sia a due che a quattro zampe, rendendo le festività natalizie un’esperienza indimenticabile”.