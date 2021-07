Pietralunga: installate dal Comune due colonnine accessibili 24 ore su 24. Assessore Valli: “Un altro passo verso la transizione ecologica”

Il Comune di Pietralunga punta sulla mobilità sostenibile. È già pienamente operativo il punto di ricarica per veicoli elettrici installato lungo via della Libertà, in corrispondenza dell’incrocio con via Gramsci. Si tratta di due colonnine di ricarica Be Charge accessibili 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

La tecnologia utilizzata è di tipo Quick Charging, con potenza erogata fino a 22kW.

Per ricaricare il veicolo basta avere uno smartphone e una carta di credito; il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android).