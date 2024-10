Pietralunga, al via la 37esima mostra mercato del tartufo bianco e della patata

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre mostra mercato, degustazioni, sport e musica. Sabato alle 11 taglio ufficiale del nastro con le autorità

Prende il via domani, venerdì 11 ottobre, la 37esima edizione della Mostra mercato del tartufo bianco e della patata, in programma a Pietralunga fino a domenica 13. Un’occasione per celebrare non solo il pregiato prodotto del bosco, il tartufo appunto, ma anche le altre eccellenze enogastronomiche del territorio. A dare il via all’evento, alle 18, la Corale Polifonica ‘Galletti Pierino’ e l’iniziativa ‘Il tartufo nel bicchiere’, degustazioni enogastronomiche a cura di Ac Food Consulting e con la partecipazione della ditta Bengodi Distribuzione, in piazza Fiorucci, dove ci sarà inoltre musica dal vivo con Luca Procacci dj (entrambe le iniziative, degustazioni e musica, anche sabato alle 20).

Taglio ufficiale del nastro, poi, sabato 12 alle ore 11, con le autorità: oltre al sindaco Francesco Rizzuti e altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale saranno presenti, per la Regione Umbria, gli assessori Roberto Morroni e Michele Fioroni. Fiore all’occhiello dell’evento sarà la Compagnia del Tartufo, un gruppo di dieci chef professionisti, gestiti dallo chef Luca Meoni, che sabato e domenica a partire dalle 12 creerà piatti a base di tartufo in stile street food di grande qualità, in un percorso nel cuore del centro storico Pietralunghese, fatto di sapori, profumi e tanto tartufo. La giornata di sabato proseguirà, la mattina, con lo spettacolo di tamburini e sbandieratori ‘La Rocca’, giochi di strada per grandi e piccini, e l’inaugurazione della mostra ‘Truffle, Truffe, Il tartufo: una storia di grandi passioni’, alle 11.30. Per gli amanti del trekking, poi, c’è Trifola Trek alle 13.30, una breve escursione nel cuore dei boschi di Pietralunga (percorso di 5 chilometri, ritrovo al bar Covo di Nord EST, info: 333.9309557); alle 14 si parte per un’altra avventura, questa volta in mountain bike, con il raduno non competitivo di ‘La Tartufissima Longstone’ (ritrovo presso lo Stadio Comunale, info e iscrizioni 392.9456257); il pomeriggio sono in programma un’iniziativa per bambini dal titolo ‘Tartufolandia, il regno dei piccoli’, a cura della Biblioteca Comunale Ugo Diamanti, alle 17 nel Giardino parrocchiale di Via della Pieve (anche domenica) e in contemporanea ‘Tracce di storia e natura tra i sentieri’, presentazione della Carta dei sentieri del territorio di Pietralunga, a cura di Fabio Sartori e Monti Editore; e poi ancora uno show cooking allo stand ‘Il Piscinale’, in piazza Fiorucci alle 17 (anche domenica), con al centro della scena i cialdoni della tradizione. Alle 18, da non perdere, il concerto di Marco Ferradini, artista di fama mondiale e appassionato di tartufo, che grazie all’azienda Giuliano Tartufi sbarca a Pietralunga per un momento di arte e musica. Altri artisti poi, calcheranno la scena: domenica 13, a conclusione della mostra mercato, si esibirà Alberto Bertoli, preceduto da Anna Moroni, figura di spessore nel panorama culinario nazionale e internazionale, che curerà l’evento Truffle Chef challenge, ispirato da Masterchef, con cuochi non professionisti che dovranno inventarsi un piatto con alcuni ingredienti messi a disposizione, tartufi e patate su tutti. Oltre a loro, domenica a pranzo sarà ospite Daniele Violoni, in arte The Lord of Truffle il sommelier del tartufo, che creerà un’esperienza unica grattando una pioggia di tartufo e facendo vivere emozioni a tutti i presenti, raccontando assieme a Giuliano Martinelli il fantastico e misterioso mondo del tartufo.

La domenica si apre con il terzo Memorial Jimmy, gara di cani da ricerca e cavatura del tartufo, a cura dell’Associazione Tartufai Alto Tevere (inizio gara ore 9, info e iscrizioni: 335.53 84135, in via Giuseppe Mazzini); alle 10, spazio alla dodicesima edizione de ‘La Tartufissima, gara podistica competitiva di 10 chilometri e non competitiva di 5 chilometri (informazioni e iscrizioni: Nadio Procacci, 349.8122264). Le premiazioni sono in programma rispettivamente alle 12 e alle 12.30, in piazza Fiorucci; il pomeriggio prosegue con la Truffle Music, dalle 15 per le vie del Borgo e ‘Curiosi per Natura… nei Boschi di Pietralunga’, passeggiata guidata nelle Aree protette Rete Natura 2000 in Alta Umbria, con una imperdibile traversata della faggeta dei Monti del Vento (ritrovo in località Varrea alle 16 per una passeggiata di 8 chilometri con dislivello di 180 metri (info e iscrizioni 340.5160633).