Città della Pieve, torna “Poesia Trasimeno” con i suoi versi profondi e gentili

Sabato 12 e domenica 13 la terza edizione del festival nazionale dedicato all’arte poetica con tanti autori e le premiazioni del concorso letterario

Credere nell’alto valore della Poesia e nella sua forza nel creare emozioni, vincoli e relazioni. Muove da questi presupposti la terza edizione di “Poesia Trasimeno”, il festival nazionale letterario dedicato all’arte poetica, in programma a Città della Pieve presso Palazzo della Corgna (accesso da piazza Gramsci) sabato 12 e domenica 13 ottobre prossimi. Uno speciale weekend in versi che vedrà la partecipazione di tantissimi poeti provenienti da ogni parte d’Italia, pronti per l’occasione a presentare le proprie produzioni e, i più meritevoli, a ricevere gli ambiti premi del concorso letterario “Poesia Trasimeno 24” il cui bando è scaduto a fine agosto e per le cui graduatorie la giuria ha dovuto letteralmente fare gli straordinari. Decisamente intenso il programma, con molte particolarità e momenti speciali, grazie alla partecipazione di firme di spicco del panorama poetico italiano per questo evento che porta ancora la firma di Jean Luc Bertoni e Marco Pareti e si fregia del patrocinio del Comune di Città della Pieve e della collaborazione del GAL Trasimeno-Orvietano, dell’U.R.A.T., di Europa Comunica Cultura, del Rotary Club Città della Pieve “Terre del Perugino” e del Consorzio “Il croco di Pietro Perugino – Zafferano di Città della Pieve – Alberto Viganò”.

Per tutti gli appassionati del genere poetico il via è fissato per le ore 16 di sabato 12 ottobre con la cerimonia di inaugurazione del Festival e un reading poetico cui parteciperanno Isabella Acciari, Anna De Fulviis, Cristiano D’Orazio, Furio Durando, Giulia Indelicato, Luca Lorrai, Emanuele Paceschi, Lauretta Sebastiani, Sergio Tardetti e Stefano Sorcinelli. Seguiranno le presentazioni poetiche di Eleonora Del Sorbo (“Canti di pietra”) e Sara Orsetti (“Innamorata e& riflessiva”).

Anche l’edizione 2023 vedrà, inoltre, uno spazio dedicato alle scuole del territorio che verranno premiate da Gabriella Urbani, presidente del Rotary Club Città della Pieve per i componimenti realizzati in classe e presenzieranno allo spazio “PoeticaMente e Cuore” a cura di Melissa Osio (ore 17.30, sempre nella Sala Grande di Palazzo della Corgna) nota al grande pubblico per la stesura delle sue poesie durante i propri viaggi in bicicletta o in camper nel mondo. Un’ora più tardi, invece, sarà la volta della presentazione della raccolta “In un vorticoso tango” di Isabella Sorbi, che dialogherà con Marco Pareti.

La manifestazione proseguirà poi domenica 13 a partire dalle ore 9.30 con il secondo reading poetico a cui prenderanno parte Marco Ambrosi, Marco Brogi, Ornella Busti, Mauro Francia, Francesca Innocenzi, Anna Maria Massari, Marina Palazzetti, Agnese Panicale, Daniele Ricci, Olena Romanko e Cinzia Tarquinio. Sarà quindi la volta (ore 10.30) della sezione “Parole sull’acqua” a cura di Bruno Mohorovich con i contributi di Claudio Barbieri (“Pigramente solitario”), Ilaria Caldari (“Discanto”), Edoardo Frustaci (“Parole sospese”), Stefano Sorcinelli (“La poesia è relazione”), Sergio Tardetti (“In limine”), Francesca Totaro (“Canto d’acqua”) ed Enrico Tribbioli (“Il rumore del silenzio”). La mattinata si concluderà con la sezione “Emergenze”, a cura di Sergio Tardetti, alla quale aderiscono Francesco Campagna (“Naufragare”), Simona Chiesi (“Diorami notturni”) e Maurizio Pagliaccia (“Il filo”).

Grande attesa infine nel pomeriggio (dalle 16) per la premiazione del concorso letterario “Poesia Trasimeno 2024” la cui giuria, oltre a Bruno Mohorovic che ne è il presidente, è stata composta da Deanna Mannaioli (scrittrice e poetessa), Beatrice Martelli (giornalista de “Il Messaggero”), Marco Canonico (editor), Furio Durando (poeta e storico dell’arte) e Antonello Montinaro (giornalista) con il contributo in segreteria di Lucia Mattioli. Parteciperanno alla cerimonia Maria Grazia Amati, Marta Moroni e Denata Ndreca.

Per tutti coloro che volessero approfondire i singoli appuntamenti o l’intero programma giova ricordare che l’evento è seguito anche da RTN Web Radio-Tv (www.rtnradio.it e relative pagine social) e sulla pagina Facebook di Poesia Trasimeno.