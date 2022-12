Pierantonio: “Busatti stoffe” e famiglia Luchetti premiati per crescita commercio e artigianato

Salutati e premiati in Comune Enzo Sassolini di “Busatti stoffe” e la famiglia Luchetti del forno di Pierantonio per aver contribuito alla crescita del commercio e dell’artigianato

L’Amministrazione Comunale ha voluto rendere omaggio a due storiche imprese commerciali che hanno scelto di cessare la propria attività con l’inizio del nuovo anno.

Dopo 66 anni a salutare gli umbertidesi sarà la “Busatti stoffe” di Pier Lorenzo (Enzo per tutti) Sassolini, anghierese di nascita ma ormai ‘frattegiano’ a tutti gli effetti che per decenni insieme alla moglie Ornella e ai figli ha salutato dall’inizio di via Guidalotti in pieno centro tutti coloro che si sono recati in piazza. L’Amministrazione Comunale ha voluto celebrare con stima e riconoscenza l’attività della famiglia Sassolini per i 66 anni svolti “con passione, dedizione e competenza contribuendo alla crescita dell’artigianato e del commercio nella nostra Città”. A consegnare una pergamena celebrativa nelle mani di Enzo Sassolini, accompagnato in Municipio dal figlio Alessandro, sono stati il sindaco Luca Carizia, il vicesindaco con delega al Commercio Annalisa Mierla e l’assessore Francesco Cenciarini che hanno voluto sottolineare la competenza, la simpatia e il grande attaccamento al lavoro e a Umbertide che Sassolini e i suoi familiari hanno sempre mostrato.

Un’altra azienda a conduzione familiare che ha deciso di salutare i propri clienti è il Forno Luchetti di Pierantonio. Aperto oltre mezzo secolo fa nella frazione, dal 1970 Salvatore Luchetti insieme alla moglie Silvana e ai figli Luana e Paolo ha sempre fornito i pierantoniesi del proprio ottimo pane e delle loro altre gustose produzioni. Con grande gratitudine il sindaco Luca Cariza, la vicesindaco al Commercio Annalisa Mierla e l’assessore Francesco Cenciarini hanno consegnato nelle mani della figlia Luana e della nuora Annamaria Mauro di Salvatore Luchetti “per l’attività cinquantennale svolta con passione, dedizione e competenza contribuendo alla crescita del commercio e di una comunità intera come quella di Pierantonio”.