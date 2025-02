Piegaro, centro storico con i numeri civici in vetro

Residenti protagonisti del restyling grazie ad un progetto congiunto Comune-Associazioni

Il vetro è nel dna di Piegaro. Per questo motivo l’Amministrazione comunale, su suggerimento del mondo dell’associazionismo, vuole rendere ancora più visibile questo tratto distintivo, migliorando l’estetica del centro storico con la realizzazione dei numeri civici in vetro.

In partenza il progetto “Realizza il tuo numero civico in vetro”: una proposta rivolta ai residenti in prima battuta che li rende protagonisti di questo originale restyling.

Quattro le date, a partire dal 15 febbraio, in cui il Museo del vetro rimane aperto e mette a disposizione le competenze del maestro vetraio Roberto Andolfi per la realizzazione delle formelle da apporre all’esterno delle abitazioni private.

“La lavorazione del vetro – ricorda il vicesindaco Michele Bartolini – a Piegaro affonda le sue radici nel Medioevo: una tradizione che nel tempo è diventata storia e fortunatamente fonte di reddito che ha permesso e continua ad essere un potenziale argine allo spopolamento, che invece altri territori anche molto vicini a noi devono affrontare”.

L’idea dei numeri civici in vetro, come precisa l’assessora alle politiche sociali Sabrina Vernarecci, è partita dal locale Circolo Arci e dal Museo del Vetro, ed è stata immediatamente recepita e supportata dal Comune. “Ciò a dimostrazione della vitalità del mondo dell’associazionismo comunale che svolge un prezioso ruolo di valorizzazione del territorio e stimolo verso la stessa attività amministrativa”.

Gli interessati a mettersi all’opera per la realizzazione delle formelle potranno partecipare ad appositi laboratori, in programma per il prossimo fine settimana (15 e 16 febbraio), il 22 marzo e il 27 aprile (sempre alle ore 15).

“Crediamo che anche da progetti come questo – aggiunge Bartolini – si possa e si debba ripartire per rendere sempre più attrattivo, appetibile e particolare il nostro territorio senza inventarci chissà cosa, ma valorizzando le tradizioni, la storia e le proprie radici, in un contesto regionale sempre più scelto dai turisti”.

Coloro che non potranno partecipare attivamente al progetto possono ordinare la propria formella al numero 366 957 6262.