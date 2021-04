“Piastra logistica Altotevere: nessun bando di gara, la Regione assegna la pratica a Sviluppumbria e agli uffici”

“Dopo mesi e mesi di annunci, per la piastra logistica dell’Alto Tevere nessun bando di gara, ma la Regione assegna la pratica a Svilluppumbria e agli uffici. È di ieri la delibera di Giunta che attribuisce incarichi e mandati precisi per l’avvio della procedura di selezione ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione del soggetto gestore della piastra logistica: a Sviluppumbria il compito di redigere una perizia di stima per la determinazione del canone di concessione, al Servizio Demanio e al Servizio Provveditorato di avviare la procedura di selezione ad evidenza pubblica, al Servizio Provveditorato di predisporre avviso pubblico e relativo schema di contratto di concessione”.

È quanto afferma il consigliere regionale del Partito democratico, Michele Bettarelli.

“Segnali sicuramente incoraggianti che fanno ben sperare per l’avvio alla piena operatività dell’area che potrà essere un’importante alleata delle aziende altotiberine e perno del rilancio economico di un territorio. Certo che dopo l’immediata apertura della piastra logistica riportata dalla stampa nel maggio 2020, in occasione della visita dell’assessore Melasecche a Città di Castello, l’annuncio della sua entrata in funzione ‘a breve’, ben otto mesi più tardi, nel gennaio 2021, assieme a quello della gara ‘indetta presumibilmente entro la metà di Febbraio’, oggi 1 Aprile 2021 ci saremmo aspettati almeno la pubblicazione di quell’avviso e l’avvio nei fatti della procedura di evidenza pubblica, mentre ci troviamo solamente a veder assegnate pratiche e incarichi a Sviluppumbria e agli uffici regionali. Se l’iter per la completa attivazione della piastra logistica di Città di Castello sicuramente si è protratto troppo a lungo nel tempo anche in passato, ci auguriamo adesso che con la delibera del 31 marzo la Giunta regionale vada oltre gli annunci che ci hanno accompagnato nell’ultimo anno e mezzo e proceda celermente all’attivazione della piastra logistica di Città di Castello”.