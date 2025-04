Perugia: spaccio di sostanza stupefacente, donna arrestata dai Carabinieri

I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Perugia, nel corso di un servizio predisposto e mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 55enne italiana del posto, nota per esercitare l’attività di cartomante.

La donna, fermata a bordo della propria autovettura nel corso di normale attività di controllo del territorio, a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stata trovata in possesso di 82 involucri contenenti complessivamente 46 g di cocaina, 0,2 g di marijuana, un bilancino di precisione, due telefoni cellulari nonché 10.330 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività delittuosa.

La donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata tradotta presso il Carcere di Capanne mentre il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

In sede di udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, applicando all’interessata la misura del della custodia cautelare in carcere.