Perugia: si riattivano le fontane. Erano state momentanemente spente per la pausa invernale

Da domani, giovedì 14 maggio, prenderà il via la progressiva riattivazione delle fontane comunali (Fontana Maggiore, Stazione Fontivegge, via Veneto, fontana via Volte della Pace, Arco Etrusco, fontana del Tritone, V.le Indipendenza, Pinna Sister Orca, Pian di Massiano, rotonda Rimbocchi), spente per la pausa invernale. Le attività di pulizia e riattivazione si concluderanno nel giro di una settimana circa.