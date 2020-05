Perugia: pubblicato il programma di interventi per i tagli erba parchi e aree verdi. Visibile sul portale del Comune. Numerini: “In ritardo causa Covid”

È stato pubblicato lo scorso 13 maggio sul portale Ambiente del Comune di Perugia (http://ambiente.comune.perugia.it/) il cronoprogramma dei tagli erba nelle aree verdi e nei parchi pubblici, a disposizione dei cittadini che volessero consultarlo.

Alcuni tagli, come si evince dallo stesso programma, sono stati già effettuati tra la fine di aprile e la prima settimana di maggio, in concomitanza della riapertura dei parchi cittadini. È il caso, tra gli altri, di Pian di Massiano, del Parco Cortonese, dell’area verde di via Magno Magnini/via del Fosso, del parco della Pescaia, di Sant’Anna e del parco di Rimbocchi-San Galigano, delle aree verdi di Ponte San Giovanni, dove si è intervenuti anche sul percorso fluviale del Tevere da Ponte San Giovanni a Ponte Felcino e in via dell’Industria, in quelle di Sant’Egidio, Villa Pitignano, e su metà delle rotatorie del territorio comunale. Altri interventi hanno riguardato i giardini ornamentali, nonché tutte e sei le stazioni del Minimetròin gestione al Comune. L’attività è proseguita anche nel corso della settimana che si sta concludendo e sarà intensificata ancora di più a partire da lunedì 18 maggio.

Per conoscere il periodo di taglio erba delle varie aree pubbliche si consiglia di consultare il suddetto cronoprogramma, per il periodo aprile-giugno 2020.

“I tagli dell’erba avvengono in ritardo rispetto alla normale gestione del verde a causa del blocco dovuto alle misure di contenimento del Covid19. -ha spiegato l’assessore all’Ambiente Otello Numerini- In ogni caso, stiamo procedendo agli sfalci in maniera sempre più serrata, in modo da rendere ancora più fruibili ai nostri cittadini le aree verdi e i parchi pubblici, con il bel tempo. Tra l’altro, segnalo anche che a Ponte San Giovanni, in via Grieco, è stata aperta un’area per cani in libertà, la seconda del quartiere.”