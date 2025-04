Il presidente del gruppo Partito Democratico del Consiglio comunale di Perugia, Lorenzo Ermenegildi Zurlo, in un comunicato esprime la sua soddisfazione per la presentazione di un ordine del giorno, sottoscritto assieme ai presidenti dei gruppi consiliari di Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, con il quale si impegna la sindaca e la giunta “a farsi promotrice nelle opportune sedi e canali istituzionali con il Governo e presso l’Anci per: riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, che conviva in pace, sicurezza e prosperità accanto allo Stato di Israele, con la piena assunzione del reciproco impegno a garantire ai cittadini di vivere in sicurezza al riparo da ogni violenza e da atti di terrorismo, al fine di preservare nell’ambito del rilancio del Processo di Pace la prospettiva dei “due popoli, due Stati”.

“Il feroce e a più riprese condannato attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 – sottolinea il Consigliere Ermenegildi – non può essere usato per avallare la politica del Governo Netanyahu, che sta, con la complicità dell’estrema destra israeliana e internazionale, portando avanti un’operazione di distruzione sistematica della Striscia di Gaza, con lo scopo di sradicare un popolo dalla propria terra”.

“Questa non è una posizione ideologica”, prosegue il presidente del gruppo Pd, “ma una richiesta di rispetto del diritto internazionale. Il primo ministro israeliano, anche contro la volontà di un’importante parte del suo popolo, ha compiuto azioni criminali, che hanno causato l’emissione da parte della Corte Penale Internazionale di un mandato di arresto per Netanyahu per crimini di guerra”.

“Con la medesima forza e il medesimo ossequio ai principi del diritto internazionale – evidenzia il consigliere Ermenegildi – condanniamo la scellerata politica dei leader di Hamas, tra cui Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri noto come Deif, che, oltre ad essere gli organizzatori della brutale aggressione nei confronti di innocenti civili israeliani, stanno facendo pagare al loro popolo un pesantissimo tributo di sangue in nome di un’intollerabile ideologia antisemita”.

“Per questo – conclude il capogruppo Pd – riteniamo che l’unica soluzione che garantisca la pace in quella martoriata area del mondo sia quella proposta con l’ordine del giorno presentato e invitiamo tutti i gruppi consiliari a sottoscrivere la nostra proposta, affinché anche la città di Perugia esprima con nettezza il proprio sostegno al diritto di autodeterminazione del popolo palestinese in pacifica convivenza con il popolo israeliano, che non deve più temere per la propria sicurezza”.