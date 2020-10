Perugia: parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale per il personale dell’Azienda Ospedaliera

È partita oggi la campagna di vaccinazione antinfluenzale per il personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

Sottolinea Simona Bianchi, direttore sanitario del Santa Maria della Misericordia.

“Rispetto agli anni scorsi la campagna – sottolinea il Santa Maria della Misericordia – è partita in anticipo, con l’obiettivo di mettere in sicurezza medicine operatori sanitari, nel pieno dell’emergenza Covid. Non si tratta solo di ottemperare alle disposizioni del Ministero della Salute e della Regione dell’Umbria ma di una priorità morale e sanitaria che obbliga tutti gli operatori ad attuare il programmi di prevenzione dell’influenza in concomitanza con l’emergenza connessa con la pandemia Covid-19 e di altri virus respiratori”.