Perugia in prima linea per la riqualificazione delle aree sportive dismesse

Il Comune di Perugia, tramite l’assessorato allo sport, parteciperà al concorso “Fattore Campo” promosso dallo sponsor BKT del Campionato di calcio di serie B.

Lo ha deciso nel corso della seduta del 27 ottobre la giunta approvando la delibera illustrata in aula dall’assessore allo sport Clara Pastorelli.

“Il concorso è riservato alle venti città delle squadre che partecipano al campionato di serie B, e si pone come obiettivo la riqualificazione di aree sportive dismesse o degradate sul territorio, dedicate all’inclusione sociale dei ragazzi, all’attenzione al territorio, alla sostenibilità ed innovazione- spiega l’assessore allo sport Clara Pastorelli – “Fattore Campo” è un progetto di Social Responsabilty promosso da un’azienda privata che ha scelto di approcciarsi alla sponsorizzazione in modo proattivo. Risulta quindi essere un’opportunità interessante, da noi particolarmente apprezzata, promossa da aziende dinamiche che sostengono un progetto, non solo limitandosi alla mera presenza istituzionale, ma raccontando la loro storia fatta di professionalità e visione, questo attraverso progetti mirati alla valorizzazione di spazi dedicati allo sport e al tempo libero, come nel caso specifico. La storia del concorso prima e del progetto vincitore poi, sarà così divulgata in progress attraverso i canali social e di informazione. Vista la particolare attenzione di inclusione sociale quale caratteristica discriminante per la partecipazione al concorso è stata individuata come società sportiva partecipante l’ASD Montemorcino Calcio Perugia, che opera presso l’impianto sportivo comunale di Pian di Massiano. Per promuovere la società sportiva individuata, in posizione utile nel concorso, occorrerà la collaborazione di tutti i cittadini ai quali chiediamo di partecipare attivamente: si potrà infatti votare on line, con modalità che andremo presto ad illustrare attraverso i nostri canali d’informazione”.