Perugia: il primo torneo di baseball per ciechi

I complinmenti dell’Assessore Pastorelli per l’iniziativa, svoltasi a Pian di Massiano



Si è svolto sabato 19 marzo nella bella cornice del ‘diamante’ di Pian di Massiano, il primo torneo di Baseball per ciechi. Un evento organizzato dal Lions Club Perugia Host nell’ambito del service ‘Kairos – integrazione al contrario”. A sfidarsi con la formula del triangolare i perugini dell’UmbriaRedskinsBXC, la Fiorentina BXC e la Fortitudo Bologna White Sox BXC. Grazie a due vittorie in altrettanti confronti la formazione di casa ha vinto il torneo, regalandosi una bella soddisfazione in vista dell’inizio del campionato.