Un aumento che “comporterà un incremento superiore al 6% rispetto all’anno precedente”

“Come gruppi di opposizione in Consiglio comunale esprimiamo la nostra netta contrarietà all’aumento della TARI previsto per il 2025, che comporterà un incremento superiore al 6% rispetto all’anno precedente.

Un rincaro pesante, che arriva in un momento già segnato da gravi difficoltà economiche per le famiglie, i lavoratori e il mondo produttivo. Questi aumento si somma a quello dell’addizionale IRPEF regionale, recentemente approvato dalla Giunta Proietti, che va ulteriormente ad appesantire la pressione fiscale sui cittadini umbri.

A preoccupare è anche il fatto che il costo di smaltimento dei rifiuti si manterrà elevato e non si ridurrà nei prossimi anni, in contraddizione ancora una volta rispetto alle promesse elettorali, proprio a causa della scelta di bocciare la realizzazione del termovalorizzatore, una delle poche soluzioni strutturali capaci di abbattere in modo duraturo i costi del ciclo dei rifiuti. Una decisione ideologica e miope, che condanna il territorio a continuare a spendere milioni per lo smaltimento fuori regione, con pesanti ricadute ambientali ed economiche.

In un contesto di inflazione ancora elevata e di crescente incertezza economica, è irresponsabile continuare a chiedere sacrifici solo ai contribuenti, senza mettere in campo reali azioni di contenimento della spesa, efficienza nei servizi e giustizia fiscale.

Le famiglie di Perugia non possono più essere il bancomat di scelte politiche sbagliate.

Come opposizione, continueremo a denunciare questo modo di governare e a proporre alternative concrete, nell’interesse della comunità”.