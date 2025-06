L’Amministrazione sta incontrando le aziende del territorio

L’impegno ad essere presenti sul territorio, a contatto con i cittadini, che rappresenta uno dei tratti distintivi con cui l’Amministrazione comunale sta esercitando il proprio mandato, riguarda anche il mondo dell’impresa e del lavoro in generale. Tant’è che il sindaco Michele Moretti e l’assessore allo sviluppo economico Sergio Berti hanno iniziato un programma di visite alle aziende del territorio che, via via, proseguirà anche nei prossimi mesi. Sono già undici le aziende presso cui gli amministratori si sono recati. Si tratta di Sea, Grifoflex, Molino Bigazzi, Euromeccanica, Vermobil, Usa, Fapi, Prefab, Officine Cicioni, Iris Display, Ecomet.

“Qualunque prospettiva futura di crescita e benessere per la comunità di Marsciano – spiega il sindaco Michele Moretti – non può prescindere dallo sviluppo delle attività industriali, artigianali e agricole, che abbiamo disseminate su tutto il nostro territorio e che rappresentano un vanto per la nostra comunità. Con questi incontri, per i quali ringraziamo la disponibilità che le imprese stanno dimostrando verso l’Ente, vogliamo innanzitutto consolidare le opportunità di sinergia tra mondo dell’impresa e istituzioni. La pubblica amministrazione, per quanto possibile, deve essere al fianco delle aziende per facilitarne la missione e sostenerne le ricadute positive sulla comunità in termini di occupazione e sviluppo”.