Con “Fuoricampo” il CPIA 1 di Perugia indaga l’identità di Ponte San Giovanni e forma i nuovi narratori digitali

Un percorso di educazione all’audiovisivo nato per raccontare il presente, a partire da storie di vita che intrecciano identità multiculturali. Si chiama “Fuoricampo” il progetto pensato per educare all’audiovisivo e raccontare il presente che gli studenti del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA 1 Perugia) stanno realizzando in collaborazione con il PerSo – Perugia Social Film Festival e la Fondazione la Città del Sole Onlus.

Laboratori, cineforum e la realizzazione di un cortometraggio per esplorare le storie di un quartiere multietnico, quello di Ponte San Giovanni, e formare nuovi narratori digitali.

“Fuoricampo” è un percorso didattico articolato in laboratori, cineforum e incontri, mirato a promuovere lo sviluppo di competenze nel quadro del long life learning, che si realizza attraverso un’azione didattica incisiva che fa leva sull’audiovisivo, sulla sceneggiatura e sulla scrittura autobiografica. Al centro gli studenti e la realizzazione di un cortometraggio che esplora l’identità di uno dei quartieri più interessanti e in via di trasformazione della città di Perugia. Guidati dai docenti e dagli esperti del PerSo, gli iscritti al CPIA 1 impareranno tutte le fasi tecniche e artistiche che portano all’individuazione di una storia e alla sua messa in scena.

Itinerario portante è Narrare il presente, un percorso formativo suddiviso in tre tappe: scrittura del soggetto (dicembre 2024), raccolta delle storie, sviluppo della consapevolezza culturale e degli strumenti narrativi. Sceneggiatura (gennaio – febbraio 2025): trasformazione dei materiali in storie cinematografiche, con focus su fotografia, ripresa e montaggio.

E la fase di riprese vere e proprie (marzo 2025): organizzazione, produzione e post-produzione del cortometraggio, coinvolgendo i partecipanti in ruoli tecnici e attoriali.

Tra i formatori ci sono professionisti del settore: Giovanni Piperno, regista e direttore della fotografia; Pier Paolo Piciarelli, sceneggiatore; Marco Lucci, docente, interprete e autore teatrale; Luca Ferretti, curatore di progetti culturali.

Come spiegano dal PerSo: “L’obiettivo è quello di incoraggiare i partecipanti a condividere il proprio vissuto, armonizzandolo in un’unica narrazione che utilizzi leggerezza e ironia, con l’obiettivo di creare un’opera destinata a festival e al grande pubblico.”

Un’offerta formativa ricca e gratuita, aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni. Oltre agli incontri dedicati al cinema, dal 14 dicembre al 15 febbraio si terrà un laboratorio di teatro condotto da Marco Lucci attraverso il quale i partecipanti esploreranno come il teatro possa diventare strumento di narrazione del presente. E sempre nell’ottica dello studio e dall’approfondimento della narrazione, in collaborazione con l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, sarà attivato un percorso di scrittura autobiografica.

L’offerta formativa del CPIA 1 è molto ampia e comprende: l’alfabetizzazione culturale e funzionale, la rimotivazione e l’orientamento degli adulti, l’acquisizione e il consolidamento di conoscenze, abilità e competenze specifiche, finalizzate anche alla riqualificazione professionale. Il centro si occupa inoltre del recupero della scolarizzazione di base, del contrasto all’analfabetismo funzionale e di ritorno, dell’arricchimento e del rafforzamento delle competenze di base e delle nuove abilità che possono favorire una partecipazione attiva alla vita sociale.

“Fuoricampo” è realizzato con il partenariato attivo di: Fondazione La Città del Sole – Onlus, Università per Stranieri di Perugia, Fontemaggiore – Centro di Produzione Teatrale, Museo del Diario di Pieve Santo Stefano, Dromo Studio Snc, Kon-Tiki Film S.r.l., Museo dell’Emigrazione di Gualdo Tadino. Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM.

Tutte le attività sono gratuite e aperte agli studenti del CPIA e a chiunque desideri partecipare. Le lezioni si svolgono il venerdì dalle 17 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 13. Per informazioni e iscrizioni: 340 849 3512