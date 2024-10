Perugia colpita dal maltempo: Vigili del Fuoco al lavoro non stop

Perugia,03/10/24 – La Provincia di Perugia è stata gravemente colpita da una violenta ondata di maltempo che sta causando danni significativi in tutta la zona. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate senza sosta per fronteggiare l’emergenza, affrontando numerosi interventi legati a inondazioni, alberi caduti e altre criticità legate al maltempo.

Attualmente, si contano oltre 15 richieste di intervento ancora in coda, un numero che si prevede possa crescere nelle prossime ore. Nonostante la gravità della situazione, al momento non si segnalano feriti o persone in pericolo. Tuttavia, il comando provinciale ha disposto il richiamo di tutto il personale disponibile per rinforzare le squadre operative e garantire una risposta tempestiva a tutte le emergenze.

INCENDIO E ALTRI DISAGI IN CITTÀ

Nel frattempo, un incendio causato da un guasto a un cavo di distribuzione elettrica ha interessato una zona centrale della città, rendendo necessario l’intervento di tecnici Enel per ripristinare la sicurezza e garantire la continuità del servizio elettrico.

APPELLO ALLA CITTADINANZA

Si invita la popolazione a evitare spostamenti non necessari e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali per la propria sicurezza.

Il comando dei Vigili del Fuoco continuerà a monitorare attentamente l’evolversi della situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti.