Lo scontro è avvenuto in zona San Feliciano

Una squadra della centrale Perugia, è intervenuta alle ore 16.00 circa per un incidente stradale accaduto a san Feliciano in Via della Concordia (davanti ristorante il Cainone). Una persona è deceduta mentre l’altra è stata trasportata in ospedale in codice rosso. La vettura sembra abbia urtato lo spigolo di una casa disabitata. Al momento, non si conoscono le generalità delle due persone coinvolte.