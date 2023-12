Perugia: a Canneto la creatività di un giovane residente accende la magia del presepe

Mattia Giulietti protagonista di una suggestiva esposizione in Strada della Torraccia

La tradizione religiosa legata alle festività natalizie è ancora presente tra le giovani generazioni. La modernità fortemente condizionata dalla tecnologia non ha fermato la creatività di ragazzi come Mattia Giulietti, che sin da bambino dedica gran parte del suo tempo libero alla realizzazione di presepi. Rappresentazioni della natività di Gesù in varie dimensioni, senza trascurare musiche e scenografie. Le sue esposizioni a ridosso del Natale sono un evento particolarmente atteso tra i residenti della frazione perugina di Canneto e dei territori limitrofi. In Strada della Torraccia 2/A Mattia ha già esposto l’edizione 2023 del suo presepe. Una creazione davvero suggestiva, curata nei minimi dettagli. Il tutto impreziosito dalla passione di un 23enne che agli smartphone e a lunghe connessioni social preferisce mantenere viva la sua vena artistica.