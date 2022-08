“Pd torni a vocazione maggioritaria”

A dirlo è Fabio Paparelli, consigliere regionale in Umbria del Partito democratico.

“Ciò significa avere la forza e l’ambizione di parlare a tutti gli italiani e non solo ad una parte di loro, provando a dare risposte semplici ai tanti problemi complessi che investono l’intera società italiana. Il Pd – sostiene Paparelli – può ancora conquistarsi un ruolo centrale, ma solo a patto che torni a fare il Pd, ovvero un partito in grado di confrontarsi e dialogare con la società civile, promuovere e stimolare la democrazia interna, riuscendo a fare le sintesi più avanzate. E quando è unito e aperto alla società, è in grado di trasformarsi in un magnete, capace non solo di fare scelte coesive e responsabili, ma anche di guidare un processo di aggregazione più ampio. Il profilo dei candidati che saranno chiamati a correre per il Pd, mi auguro sia coerente e funzionale rispetto a questa idea. Candidature fortemente competitive e riconosciute come l’espressione migliore del panorama politico, civico e amministrativo, in Italia, cosi come nella nostra regione. Il civismo, infatti, può rappresentare quel lievito che ai tempi dell’Ulivo permise di superare la sclerotizzazione del sistema partitico. Serve però uno sforzo di responsabilità che eviti ulteriori frizioni interne e un clima di confusione e spaesamento. Occorre dunque abbandonare ogni istinto mosso da ambizioni e risentimenti personali, che finirebbe solo per spianare la strada a candidature di ‘parvenu’ catapultati da Roma. Al contrario, in un contesto di forte innovazione e vera apertura, ritengo debbano essere utilizzate, non solo tutte le migliori energie, ma penso anche a figure della società civile che abbiano già dimostrato il loro indubbio valore e a quelle esperienze civiche che, attraverso solide alleanze riformiste, hanno conseguito importanti risultati regionali e comunali”.