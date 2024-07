Narni: Gioca e Mettiti in Gioco

Si svolgerà il 26 luglio

Torna venerdì 26 luglio a Narni l’appuntamento con Gioca e Mettiti in Gioco, giunto alla 13esima edizione. Di seguito si invia il comunicato diffuso dal Comune di Narni: “Narni si appresta a vivere per la tredicesima volta una notte di giochi, spettacoli, magia, colori e suoni che avvolgeranno il centro storico. Lo spazio urbano è pronto ad accogliere i bambini, le bambine e le loro famiglie, i ragazzi, le ragazze e quanti vogliano trascorrere una notte all’insegna del gioco e del sano divertimento.

L’appuntamento è per venerdì 26 luglio, dalle 20:30 fino alle 00:30 quando andrà in scena “Gioca e mettiti in Gioco 2024. “Solo chi sogna impara a volare”… il sottotitolo di quest’anno è tratto da uno dei capolavori più famosi della letteratura per l’infanzia, Peter Pan. Peter Pan” è di fatto la personificazione del sogno e l’incarnazione umana dell’infanzia, del bambino che siamo stati e che ancora vive dentro di noi. Ognuno di noi ha bisogno di mantenere vivo dentro di se il rapporto con il mondo fantastico dell’infanzia, con sentimenti autentici e collegati al cuore e alle emozioni che ci permettono di continuare a sognare, di rimanere creativi, di restare giovani nello spirito. Peter Pan ci insegna che si può essere adulti e maturi restando unici, creativi e spontanei come lo sono i bambini.

Quello del Sogno sarà allora il filo conduttore della manifestazione Gioca… e mettiti in Gioco che anche quest’anno verterà sul tema della condivisione: si divideranno gli spazi in aree tematiche con giochi antichi e moderni, laboratori creativi e percorsi educativi, sport, musica e spettacoli; il tutto in ben oltre 50 punti di animazione composti da volontari di associazioni, cooperative e artisti di strada …e come Peter Pan si volerà veramente nel cielo di NARNI con una mongolfiera che attenderà bambini e bambine con le proprie famiglie al Campo del li Giochi al San Girolamo.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Narni Assessorato Servizi Sociali con la collaborazione di molte associazioni del territorio. L’Appuntamento, tiene a puntualizzare l’assessora Silvia Tiberti è in Piazza Garibaldi, davanti all’Arco del Duomo alle 20,30 per il taglio del nastro con tutto lo staff organizzativo, artisti, associazioni, volontari ecc… e avrà inizio con una numerosa e allegra parata, guidata da trampolieri, artisti di strada, corpo bandistico Tullio Langeli, piccole danzatrici e sbandieratori delle città medievali di Narni e Poggio di Otricoli e tanti bambini e tante bambine con le loro famiglie.

L’Assessora Tiberti dichiara che è un evento storico che fa parte della nostra tradizione, al quale teniamo molto perché la Città per una notte sarà a disposizione dei bambini e delle bambine, è questo l’aspetto più importante, è questa la direzione del nostro impegno politico. Non solo creare progetti e spazi nel nostro territorio per loro, il nostro obiettivo è far sì che ogni scelta politica venga vista con gli occhi dei bambini, con le loro priorità ed esigenze. Questo – prosegue – fa parte di una cornice più grande rappresentata dall’impegno costante del Comune nel promuovere una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, come continuare a supportare promuovere programmi educativi innovativi e di qualità, che arricchiscono le competenze dei partecipanti e che li preparano ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Investire nelle nuove generazioni significa investire nel futuro di una Comunità.

Giocare e mettersi in gioco negli spazi urbani significa anche vivere la città come insieme di opportunità educative capaci di favorirne lo sviluppo fisico e cognitivo». Nel centro storico, ben evidenziati sulla mappa del divertimento, che sarà distribuita ai due info point, ci saranno tanti punti spettacolo e laboratori. tra Piazza Garibaldi e Piazza Galeotto Marzio,e per finire nel meraviglioso giardino panoramico del Beata Lucia, da dove sarà possibile ammirare le Gole del Nera e il Castello di San Cassiano, la conca ternana e ascoltare la musica del Rock Arena con il festival della musica sotto la luna presentato da Alessandro Cavalieri, nello spazio giovani Rock Arena, coordinato da Enrico Ciaberna. E nello stesso spazio la postazione mobile di Radio Green Stage – RGS in diretta streaming interviste, saluti, dediche con Giorgio Contilli e Francesco Pellovini da seguire su www.rgsradio e su @greenstageradio e anche l’orchestrina Jazz del Narnia Festival, i laboratori di ConCreta e L’AltraVista caffè, un nuovo interessante laboratorio di caffetteria a cura degli utenti del centro Il Faro,

Ci saranno favole musicali alla Sala Ex Refettorio di Palazzo dei Priori, con la grande orchestra del Narnia Festival diretta da Lorenzo Porzio e animata dalla lettura di favole di Cristiana Pegoraro, giocolerie e bolle di sapone con Alessandro Rossi e I Pagliacci, letture poetiche e animate con laboratorio finale all’Auditorium Bortolotti con gli autori di libri Mario Ortolani e Mirko Levoyera di Bertoni editore, trucca bimbi e tappeti magici. sport da provare pesca con la roubasienne e i pesci calamitati, si potrà provare l’arte della bandiera e indossare il corsetto dello sbandieratore. Dimostrare la propria abilità superando le prove dell’immancabile Pompieropoli, ammirare spettacoli di magia, giocoleria. Immergersi nei laboratori di ogni tipo, dall’impasto delle tagliatelle, ai disegni e pitture di ogni genere, trasformazione di materiali di recupero, plastica, carta, metalli, terra, ecc.. e giochi…tanti giochi di ogni genere di cui tantissimi di legno contemporanei e medievali con i ludobus di Saltamartino e Circo Svago, poi giochi logici e rompicapo di Manuel Pucci, un’area dove godere degli spettacoli con lo sfondo della fontana dei Priori E poi ancora scacchiera gigante, un centro ippico in miniatura dove cavalcare i pony, baby dance con le mascotte di Minnie e Topolino.

Ci saranno tantissimi spettacoli dedicati ai più piccoli, laboratori creativi e percorsi educativi su varie tematiche. Anche quest’anno, la direzione artistica di Mariacristina Angeli, presidente dell’Associazione Minerva APS, farà confluire a Narni una rete di associazioni del comprensorio, molte delle quali sono iscritte al Cesvol Umbria: APAV, ADS APS a gonfie vele Scacchi O’Rey, ACLI IL PONTE, COOP EDIT E ASP BEATA LUCIA, CIPSS, ANCESCAO Centri Sociali Narni e Narni Scalo, ENPA, I PAGLIACCI, SBANDIERATORI CITTA’ DI NARNI, PICCOLI DANZATRICI CASTRUM PODI MEDI, ASS.CORSA ALL’ANELLO, MINERVA APS, ASS VIGILI DEL FUOCO, FIPSAS, NARNI SOTTERRANEA, MANEGGIO V.T., ACAT, NARNIA FESTIVAL, ASSOCIAZIONE NARNI PER LA LOTTA PER CANCRO, TERZIERE SANTA MARIA, ROCK ARENA CON ENRICO CIABERNA E ALESSANDRO CAVALIERI, CENTRO CONCRETA, CENTRO IL FARO, ci sarà anche il contributo di aziende e alcuni commercianti di Narni che doneranno tanti gadget a tutti i bambini e a tutte le bambine.

“Le associazioni che si mettono in gioco sono sempre più numerose – dice Mariacristina Angeli – e questo vuol dire che abbiamo piantato un seme che cresce e matura nel tempo, in una città accogliente e sensibile, che mette i bambini e le bambine e le loro famiglie in primo piano. Una notte magica completamente gratuita organizzata per le famiglie”. Dalle 19.00 alle 1:00 sarà disponibile un servizio bus gratuito in partenza da Narni Scalo e da Testaccio e per i disabili un servizio navetta a chiamata (320 4249275) Prenotazione preventiva obbligatoria per la mongolfiera

Info 0744 747292; www.comune.narni.tr.it. FB Gioca e Mettiti in Gioco Narni.