Pasqua e ponti di primavera: ad Assisi parcheggi straordinari

Aree di sosta in zona Santa Maria degli Angeli con navette gratuite per il centro storico

Nei giorni considerati ad alto afflusso turistico, come il week end di Pasqua e i cosiddetti ponti di primavera 2025, il Comune di Assisi ha previsto aree straordinarie di sosta con servizio navetta gratuito verso il centro storico. L’obiettivo è agevolare l’accesso di cittadini e visitatori al cuore della città, evitando disagi alla circolazione. Tali parcheggi si trovano a Santa Maria degli Angeli, in prossimità del Teatro Lyrick e saranno attivi dalle ore 10 alle 20.

Sarà possibile parcheggiare qui l’autovettura al costo giornaliero di 15 euro e raggiungere il centro con l’apposita navetta. Il servizio è previsto nei seguenti giorni: 19, 20 e 21 aprile; 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 aprile; 1, 2, 3, 4 e 31 maggio; 1 e 2 giugno. Si tratta di un servizio dedicato, in particolare, a quanti visitano la città per una sola giornata. Le aree straordinarie di sosta saranno attive solo in caso di esaurimento dei posti disponibili nei parcheggi considerati ordinari, in prossimità del centro storico.