Assisi: i Carabinieri presenti alla staffetta della solidarietà “RUN4HOPE”

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Assisi, raccogliendo l’invito degli organizzatori della manifestazione “RUN4HOPE” Italia, la staffetta italiana della solidarietà a sostegno della ricerca in ambito medico/scientifico, hanno allestito un proprio info point accanto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

La corsa, giunta alla quinta edizione, è articolata in più tappe con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno di organizzazione italiane altamente riconosciute impegnate in ambito sociale come, ad esempio, l’AIRC (Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma Onlus).

La gara podistica, preceduta da una benedizione religiosa, si è sviluppata su un percorso di 10,5 km che, nella città serafica, ha toccato la Chiesa di San Damiano, le Basiliche di Santa Chiara e San Francesco, per far poi ritorno presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli da dove era partita.

All’evento, presenziato dal sindaco di Assisi Valter Stoppini e dall’assessore Veronica Cavallucci, hanno partecipano circa 400 associazioni sportive.

Per ribadire la propria vicinanza all’evento e alla popolazione nonché la sensibilità verso la causa promossa con la manifestazione, i Carabinieri di Assisi sono stati presenti con una rappresentanza della Stazione di Santa Maria degli Angeli, del Nucleo Operativo e Radiomobile e dei Carabinieri Forestali.