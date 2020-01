Parte a Perugia il progetto di Camera di Commercio “Crescere in digitale 2”. Offre corsi formativi gratuiti, laboratori e tirocini aziendali retribuiti a giovani tra 16 e 29 anni che non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet)

Alla Camera di Commercio di Perugia in avvio la seconda edizione di “Crescere in digitale”, progetto che offre corsi formativi gratuiti, laboratori e tirocini aziendali retribuiti a giovani tra 16 e 29 anni che non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet). Il progetto è attuato da Unioncamere in partnership con Google, promosso da Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) con il supporto operativo delle Camere di commercio, che ha l’obiettivo di creare posti di lavoro attraverso l’acquisizione di competenze digitali da parte di giovani i quali, investendo sulle proprie competenze, sono in grado di accompagnare le imprese nel mondo di Internet. Il progetto – spiega l’ente camerale di Perugia – prevede per i giovani Neet un training on-line di 50 ore, erogato in modalità Mooc (Massive open online courses), disponibile sette giorni su sette e h24, offerto da Google sulle tematiche del web per il business, con un test finale volto a verificare le conoscenze acquisite e per il quale sarà rilasciata una certificazione.