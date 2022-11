Parrano: iniziative contro la violenza sulle donne

Domani la presentazione della coperta cucina a mano



Una coperta cucita a mano dalle donne del posto per dire no alla violenza contro il genere femminile. E’ l’iniziativa in programma domani a Parrano dove le donne hanno unito insieme decine di pezze di stoffa multicolori sulle quali hanno scritto il loro nome per simboleggiare l’unità contro la violenza. La coperta verrà presentata in sala del Consiglio dalla consigliera comunale Sistina Sabellico.

Seguirà la proiezione del cortometraggio “We are the others” di Folco Napolini presentato recentemente a Terni e incentrato proprio sulla violenza contro le donne. Il programma si inserisce nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne ed inizierà alle 9,30 con un incontro sempre in sala consiliare.

Dopo i saluti del sindaco Valentino Filippetti e l’intervento dell’assessore Catia De Angelis verrà presentato il lavoro fatto dagli insegnanti e dagli studenti della scuola primaria Sante De Sanctis. Previsti gli interventi delle insegnanti e del mini sindaco eletto da pochi giorni. L’iniziativa si concluderà portando la coperta all’ambulatorio sicuro del Comune dove rimarrà esposta.