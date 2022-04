Parrano, il Consiglio comunale vota odg contro l’ invasione dell’ Ucraina

“La più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e per i bombardamenti delle città” è espressa dal Consiglio comunale di Parrano che ha approvato un ordine del giorno nel quale si dichiara che “la guerra non è mai giustificata e va fermata subito, tacciano le armi e parli la diplomazia”.

Sempre nell’atto votato, il Consiglio aderisce all’appello delle personalità della cultura che hanno manifestato a Roma il 20 marzo scorso: “È arrivato il momento per ognuna ed ognuno di noi di uscire dall’indignazione virtuale dei social per mettere all’unisono i nostri corpi al servizio dello spirito della pace al fine di resistere con risolutezza a tutte le forze del male che vorrebbero cancellare i principi universali di umanità custoditi nell’intimo umano e che troppo spesso, nel corso della storia, sono stati messi in discussione.

Ora è il momento di dire no all’economia bellica (accecata dallo spirito avido del dio denaro) che si nutre del sangue dei bambini, delle donne e degli uomini in vari ed ingiusti teatri di guerra nel mondo, anche quelle ingenerosamente dimenticate o volutamente silenziate. Ora è il momento di dire no alla guerra in ucraina e a tutte le guerre nel mondo”. Il sindaco ricorda anche che il Comune di Parrano è stato fra gli enti locali che hanno partecipato domenica scorsa all’edizione straordinaria della Marcia della Pace Perugia-Assisi. L’amministrazione comunale, spiega sempre il sindaco, ha sostenuto tutte le iniziative di solidarietà con il popolo ucraino e oggi e domani organizza insieme al blog della poesia di Luigia Sorrentino l’evento “Lingue mute-poeti contro la guerra.

Altra iniziativa a Parrano è quella in corso fino al 1 maggio, con un’esposizione d’arte collettiva dal titolo “Immagini e parole” sul tema “No a tutte le guerre, presenti, passate e future”. La mostra, promossa dalla locale Società Operaia di Mutuo Soccorso, è aperta in Via XX settembre, 21 ed espone opere di Edvige Cecconi Meloni, Aría Baglioni, Martina Sabatini, Micaela Ponti Guttieres, Alessandro Todini, Giulia Aureli, Flavio Candelori e Roberto Todini.