Papa Francesco benedirà la fiaccola benedettina. Il Comune di Norcia metterà a disposizione dei cittadini un pullman gratuito per raggiungere la Città del Vaticano

E’ in programma mercoledì 19 febbraio l’udienza di Papa Francesco in piazza San Pietro per la benedizione della fiaccola benedettina “Pro pace et Europa una”. Il Comune di Norcia metterà a disposizione dei cittadini un pullman gratuito per raggiungere la Città del Vaticano. E’ possibile dare la propria adesione fino a lunedì 17 febbraio inviando una e mail a info@comune.norcia.pg.it.

A guidare la delegazione nursina il sindaco Nicola Alemanno e il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo.