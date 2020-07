Panicale: torna lo storico mercato settimanale. In Piazza della Vittoria, a partire dall’8 luglio tutti i mercoledì dalle 8 alle 13. Bruni: “Avrà anche una ricaduta turistica”

Torna, in via sperimentale, il mercato settimanale nel centro storico di Panicale. Dopo aver messo a punto tutte le procedure per consentire uno svolgimento delle attività in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale, anche nel centro storico del piccolo borgo torna l’appuntamento del mercoledì con il mercato.

A partire da mercoledì 8 luglio (dalle 8 alle 13), in Piazza della Vittoria, di fronte al palazzo municipale, si potrà tornare ad acquistare prodotti agroalimentari a chilometri zero ed abbigliamento.

È un ritorno alla tradizione quello del mercoledì con il mercato nel cuore del borgo, come avveniva anticamente nel XV secolo (lo Statuto comunale del 1484 – recentemente restauro – cita esplicitamente il mercato del mercoledì).