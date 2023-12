Palestra di Ripa, sì al progetto per la riqualificazione

Nel corso della seduta del 14 dicembre la giunta, su proposta dell’assessore allo Sport Clara Pastorelli, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della palestra polivalente di Ripa.

L’investimento complessivo, frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale e gestore dell’impianto, ossia l’Associazione Polisportiva dilettantistica Ripa, prevede un investimento di 80mila euro, di cui 60mila a carico del bilancio comunale e 20mila a carico dell’Asd.

In virtù di tale stanziamento si procederà con interventi di manutenzione straordinaria della copertura, nonché con gli adeguamenti igienico-sanitari del blocco bagni e spogliatoi.

“Questo intervento – spiega l’assessore Clara Pastorelli – conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale per gli impianti sportivi diffusi su tutto il vasto territorio perugino, compresi quelli, come Ripa, situati nelle periferie. Si tratta, infatti, non soltanto di strutture dedicate allo sport, ma soprattutto di fondamentali punti di riferimento per la cittadinanza dal punto di vista sociale ed aggregativo. Nel caso di specie siamo particolarmente soddisfatti dell’intervento che si andrà a compiere presso la palestra polivalente di Ripa perché consentirà di riqualificare ed efficientare un immobile datato e bisognoso, per l’effetto, di manutenzione straordinaria. Ciò peraltro avverrà grazie alla stretta collaborazione tra Comune di Perugia ed Associazione Polisportiva dilettantistica Ripa, gestrice dell’impianto, a conferma che l’unione delle forze tra pubblico e privato per la valorizzazione dei beni collettivi è garanzia di successo”.