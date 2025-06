Scuola dell’infanzia Ripa: sì alla prosecuzione della sezione primavera

Non potevamo quindi non accogliere la richiesta di sostegno da parte della scuola”, spiega l’assessora Tizi

La giunta comunale, su proposta dell’assessora all’Istruzione Francesca Tizi, ha deciso nel corso della seduta del 25 giugno di adottare tutti i provvedimenti necessari per la prosecuzione delle attività da realizzare nella sezione primavera autorizzata presso la scuola dell’infanzia statale di Ripa “Il castello rotondo” (Istituto comprensivo Perugia 13).

La sezione primavera nel plesso citato è stata attivata, sotto la gestione diretta dell’I.C. Perugia 13, negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 tramite la presenza di un insegnante di potenziamento.

Vista l’impossibilità da parte della scuola di potersi far carico, per mutate esigenze di organico, anche per il prossimo anno scolastico della docente aggiuntiva, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con proprie risorse per dare continuità al progetto.

Abbiamo scelto anche in quest’occasione di potenziare i servizi 0-6, dando una risposta concreta ed immediata alle esigenze manifestate dalle famiglie, ma soprattutto investendo sulla crescita e lo sviluppo dei nostri bambini e bambine

E’ quanto ha affermato l’assessora Tizi a margine della seduta di giunta.