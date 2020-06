Paciano: 24 ore non stop di tennis in memoria di Francesco Boccioli. Sabato 27 intera giornata dedicata alla figura dell’indimenticato odontotecnico con la passione dello sport e della musica

Una “24h non stop” per ricordare Francesco Boccioli, nel giorno del suo 60° compleanno. Si terrà sabato 27 giugno, presso il campo dell’Asd Tennis Paciano, il primo “Memorial Francesco Boccioli”. Un’intera giornata dedicata ad incontri sportivi per ricordare una figura prematuramente scomparsa nei mesi scorsi, a cui la comunità pacianese si sente profondamente legata.

Odontotecnico di professione, appassionato di sport giocato e organizzato, Boccioli tra le altre cose è stato fondatore e grande animatore del circolo del tennis di Paciano, avvicinando tanti ragazzi e famiglie a questa disciplina. Ha insegnato spinning per anni anche se la sua passione veniva dal ciclismo. Ma è stato anche consigliere comunale, oltre che un grande amante della musica. Dalla banda alle prime prove con il circolo di Santa Cecilia, Paciano lo ricorda sempre presente ai principali momenti di festa del paese. È stato inoltre il presentatore ufficiale di tutti gli ultimi eventi ferragostani.

“Meritoria – dichiara il sindaco Riccardo Bardelli – è l’iniziativa dell’associazione tennis di organizzare una 24 ore di tennis in suo onore . Francesco, oltre che consigliere comunale, è stata una persona che si è molto impegnata nella sua vita per le associazioni di Paciano, sportive e non”.

“Il tennis – ricorda il presidente dell’Asd Guido Guerrini – una passione che ha sempre accompagnato Francesco Boccioli nella sua vita. Il Memorial di sabato prossimo, giorno del suo 60° compleanno, nasce in condivisione con la sua famiglia e penso sia il modo migliore per ricordarlo. Quindi stringiamoci forte, nel rispetto delle regole attuali, e viviamo insieme questo giorno in sua memoria. Lo sport unisce, il tennis in particolar modo che come base sportiva pretende il rispetto e la lealtá”.

Il 27 giugno sarà dunque possibile prenotare il campo da tennis per tutta la giornata, dalle 00.00 alle 24.00 al 3284693431.