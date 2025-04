Sono organizzati in occasione dell’H-Open Week, dal 22 al 30 aprile, promosso da fondazione Onda nell’ambito della rete italiana degli ospedali con bollini rosa

Anche quest’anno gli ospedali di Città di Castello e di Gubbio – Gualdo Tadino aderiscono all’H-Open Week si terrà dal 22 al 30 aprile, giunto alla sua decima edizione e promosso da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna (che si celebra il 22 aprile), con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le due strutture dell’Usl Umbria 1, che fanno parte del network Bollino Rosa, hanno aderito all’iniziativa ed offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in presenza nelle aree specialistiche come la cardiologia, dietologia e nutrizione, ginecologia e ostetricia, neurologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Nello specifico presso l’ospedale di Città di Castello martedì 22 aprile, dalle 15 alle 18, sarà possibile effettuare visite ed elettrocardiogrammi, presso l’ambulatorio di Cardiologia (ingresso B), prenotando al numero 0758932691 (entro venerdì 18 aprile dalle ore 9 alle 12). Mercoledì 23 presso la sala riunioni della direzione generale (blocco D) saranno in programma due iniziative: dalle 16 alle 17 ci sarà il convegno ad ingresso libero dal titolo “Infezioni urinarie ricorrenti e resistenza antibiotica nella donna”; dalle 17 alle 18, invece, sarà possibile fare un colloquio con un urologo prenotandosi allo 0758509859 (entro venerdì 18 aprile dalle ore 9 alle 12). Giovedì 24 aprile, presso l’ambulatorio di Cardiologia (ingresso B), dalle 10 alle 13 sarà possibile effettuare visite, consulenze, colloqui ed elettrocardiogrammi prenotando al numero 0758932691 (entro venerdì 18 aprile dalle ore 9 alle 12). Lunedì 28 presso la sala riunioni della direzione generale (blocco D) saranno in programma due convegni ad ingresso libero: dalle 11,30 alle 12,30 si parlerà di “La psicologia a supporto delle malattie neurologiche croniche” mentre dalle 15 alle 17 di “Allattare con gioia: consigli e strategie per un’esperienza serena”. Altre due conferenze ad ingresso libero si terranno martedì 29 aprile (dalle 15 alle 17) dove si parlerà di “La salute della donna in menopausa” e mercoledì 30 (dalle 16 alle 18) con “Il cerchio delle donne: menarca un passaggio di vita”. Entrambe sono in programma presso la sala riunioni della direzione generale (blocco D).

Molte le iniziative in programma anche all’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Martedì 22 aprile, presso l’ambulatorio di Senologia, dalle 13 alle 14,30, sarà possibile effettuare visite con un medico ed ecografie (per donne in età compresa tra i 25-35 anni in primo accesso) prenotandosi al numero 0758934693 (entro venerdì 18 aprile dalle ore 9 alle 12). Due le iniziative in programma mercoledì 23 aprile presso l’Auditorium dell’ospedale: dalle 16 alle 17 si terrà un convegno ad ingresso libero su “Infezioni urinarie ricorrenti e resistenza antibiotica nella donna”; dalle 17 alle 18 possibilità di un colloquio con un urologo senza prenotazione. Nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 aprile, presso l’ambulatorio di Neurologia (poliambulatorio A) dalle 14,30 alle 15,30 saranno previste visite neurologiche e doppler vascolare prenotando allo 0759270531 (entro venerdì 18 aprile dalle ore 8 alle 14). Domenica 27 aprile, presso l’ambulatorio di Cardiologia (Poliambulatorio A) dalle 14,30 alle 16,45 sarà possibile effettuare visite con un medico cardiologo ed elettrocardiogrammi prenotando allo 0759270531 (entro venerdì 18 aprile dalle ore 8 alle 14). Lunedì 28, dalle 13 alle 14,30, presso l’ambulatorio di Senologia (piano terra), si terranno visite con medico senologo ed ecografie (per donne in età compresa tra i 25-35 anni in primo accesso) prenotando allo 0758934693 (entro giovedì 24 aprile dalle ore 8 alle 14). Martedì 29 aprile dalle 14,30 alle 18,30, presso l’ambulatorio di Ginecologia presso l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, sarà possibile fare una visita ginecologica ed ostetrica contattando lo 0759270466 (dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15). Mercoledì 30, infine, dalle 11 alle 13,30, presso l’ambulatorio di Diabetologia (Poliambulatorio A), avere un colloquio e una valutazione nutrizionale (per donne in età compresa tra i 26-50 anni) prenotandosi ai numeri 0758934514 e 0758934513 (entro giovedì 24 aprile dalle 13 alle 14).

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it dove sono consultabili (selezionando la regione e la provincia di interesse) tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.