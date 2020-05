Orvieto: riaperto il Duomo. Secondo le nuove normative, ingresso alle funzioni religiose limitato a 174 fedeli

È stato riaperto il Duomo di Orvieto. Si è, infatti, celebrata questa mattina alle ore 9, la prima celebrazione post lockdown. Negli ultimi due mesi, la Cattedrale è stata accessibile ai fedeli solo per la preghiera, ma non per le funzioni religiose. Già predisposte tutte le misure per l’adeguamento alle nuove normative. Tutti i fedeli con le mascherine, gel disinfettante all’ ingresso, addetti alla vigilanza che contingentano gli ingressi e le uscite, facendo rispettare il limite massimo di persone, stimato in 174 posti a sedere per l’intero Duomo. Inoltre, al momento della Comunione eucaristica ogni fedele dovrà attendere al proprio posto il sacerdote.

Sempre in Cattedrale, rimangono invece sospese le visite guidate per i turisti, così come gli accessi al Museo dell’Opera del Duomo.