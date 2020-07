“Obiettivo Acquasparta”, il concorso fotografico organizzato dalla pro loco locale. Iniziativa promossa in sinergia con Comune, Unpli e Cesvol Umbria

C’è tempo fino a sabato 25 luglio per partecipare al concorso fotografico “Obiettivo Acquasparta”, organizzato dalla locale pro loco con il supporto del Comune, di Unpli e del Cesvol Umbria.

Gli appassionati di fotografia possono cimentarsi in una delle tre sezioni previste dal regolamento: Acquasparta città nel cuore dell’Umbria, Le Frazioni… perle del comune e Le manifestazioni del territorio.

Ci saranno una giuria popolare, che esprimerà il proprio like sulla pagina Facebook “Acquasparta Pro Loco”, dove saranno pubblicate le immagini in concorso, e una giuria esterna, che esprimerà il proprio giudizio in base a criteri comunicativi ed emozionali delle immagini. Il materiale sarà valutato dal consiglio direttivo della pro loco in base a criteri di idoneità alla promozione del territorio. I vincitori di ogni sezione saranno premiati con una targa e buoni acquisto da spendere in una delle attività commerciali del territorio. Le modalità di partecipazione al concorso fotografico su www.acquaspartaproloco.it

La premiazione delle migliori foto selezionate dalla giuria si terrà domenica 2 agosto e le immagini più votate e significative saranno esposte in una mostra che si terrà a Palazzo Cesi.