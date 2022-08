Acquasparta, dal Pnrr oltre 1 milione e mezzo per l’asilo nido comunale 

Il Comune di Acquasparta ha ottenuto un finanziamento di oltre 1 milione e 523mila euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale. La notizia è resa nota dal sindaco che sottolinea l’importanza del progetto, riconosciuto nell’ambito dei finanziamenti di settore previsti dal Pnrr. Secondo il sindaco si tratta di un’opera fondamentale per dare risposte concrete e di qualità alle richieste della comunità e delle giovani famiglie e per aumentare l’offerta di servizi socio-educativi predisposta dall’amministrazione sul territorio.

Il nuovo asilo sorgerà su un’area di proprietà del Comune vicina agli impianti sportivi facilmente raggiungibili sia dal centro storico che dalle zone limitrofe. I fondi relativi al Pnrr riguardano l’asse “potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Il sindaco sottolinea infine come il progetto redatto dal Comune abbia totalizzato 85 punti classificandosi terzo nella graduatoria generale della Regione Umbria su 28 progetti presentati.