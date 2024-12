Nuovo Cda Afas: a presiederlo sarà Damiano Marinelli

Nuovo Cda Afas: la sindaca Vittoria Ferdinandi firma il decreto

La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi rende noto che, nella giornata odierna, ha firmato il decreto di nomina del nuovo Cda di Afas (Azienda Speciale Farmacia di Perugia). Sulla base delle candidature ricevute in virtù dell’avviso pubblicato lo scorso 25 ottobre e valutati i curricula, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione è stato nominato Damiano Marinelli. Quali membri del Cda sono stati indicati Sabrina Morosi e Luciano Morini.

La sindaca Fedinandi, ringraziando i membri uscenti per il lavoro fin qui svolto, esprime viva soddisfazione e un forte incoraggiamento al nuovo Consiglio di amministrazione. “Sono convinta che il nuovo Cda, sotto la guida di Damiano Marinelli, un manager stimato e profondo conoscitore del settore, porterà avanti con impegno e dedizione le importanti sfide che ci attendono nell’ambito della salute e dei servizi farmaceutici”, ha dichiarato Ferdinandi. “La nostra città ha bisogno di un’azienda che sappia rispondere appieno alle esigenze dei cittadini promuovendo innovazione e qualità. Auguro a tutti i membri del nuovo Cda un proficuo lavoro, nella consapevolezza che il loro operato sarà fondamentale per il futuro di Afas e per il benessere e la cura della nostra comunità”.

Breve bio di Damiano Marinelli – Damiano Marinelli, classe 1976, dal 2007 nel settore farmaceutico. Prima in Fidelity Salus e poi in Farma3 Alliance Healthcare dove ha maturato esperienze sia nella piccola media impresa che nella multinazionale. Dal 2014 ha lanciato in prima persona il progetto Farmamico. Si occupa da dieci anni di gestione e marketing per le farmacie su tutto il territorio nazionale. Organizza eventi di formazione nel settore farmaceutico, tra cui Formamico, il più grande e longevo corso del settore che ha festeggiato poche settimane fa la sua decima edizione.