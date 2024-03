Nuovo appuntamento al Sanfra di Perugia, a maggio una tappa del tour di Frida Biollani Magoni

Si aggiunge un nuovo appuntamento al format “Artemisia – donne di scena “della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia all’auditorium San Francesco di Perugia, dove il prossimo 13 maggio alle 21 arriva una tappa del nuovo tour di Frida Bollani Magoni, piano e voce.

Sul palco il viaggio tra le note dell’artista in scena piano e voce con brani inediti che si alterneranno a grandi capolavori riarrangiati per l’occasione per un risultato sempre nuovo. A guidare l’artista il suo amore sconfinato per la musica, protagonista nella sua vita fin da piccolissima e che la porta a soli 18 anni ad avere una maturità artistica che non conosce eguali. Un talento unico, in continua crescita ed evoluzione, che nei concerti live si manifesta in tutta la sua potenza.

Artemisia – donne di scena è progetto realizzato grazie al sostegno di Diva International che si ispira alla figura della talentuosa pittrice Artemisia Gentileschi che nel 1600 con grande coraggio ribaltò il ruolo subalterno della donna non solo con la sua arte innovatrice per l’epoca, ma anche per aver avuto il coraggio di denunciare la violenza subita dal collega Agostino Tassi e di portarlo a processo, uno dei primi nella storia.

Prevendite su TicketItalia e TicketOne