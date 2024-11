Gospel e solidarietà al Sanfra di Perugia

Concerto per sostenere progetti inclusivi per giovani con disturbi dello spettro autistico

Connubio di musica e solidarietà per il prossimo appuntamento in scena nell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia dove, domenica primo dicembre alle 18, nell’ambito della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Peruiga, arriva “Gospel Inclusion“, concerto a cura del Coro Cantori Umbri e La Brigata Indipendente, associazione di promozione sociale impegnata quotidianamente nel favorire l’emancipazione dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico, usciti dal circuito scolastico e desiderosi di iniziare un nuovo percorso nel mondo del lavoro.

Special guest sarà Annalisa Baldi, artista umbra nota, tra gli altri, per essere arrivata in semifinale nella prima edizione di X Factor e la partecipazione ai programmi “Camper” (Rai 1) e “La Biblioteca dei Sentimenti” (Rai3).

L’ingresso è a offerta libera e la cifra raccolta andrà a sostenere i progetti di inclusione della Brigata Indipendente. L’amicizia tra il Coro Cantori Umbri, diretto dal maestro Rita Gasparrini, fortemente convinta dello straordinario potere della musica di rendere tutto più semplice e bello, e La Brigata Indipendente nasce circa due anni fa e, da allora, è cresciuta notevolmente.

«Con i nostri ragazzi – racconta Valentina Iacucci Ostini, presidente dell’associazione La Brigata Indipendente – stiamo vivendo una bellissima esperienza di canto, non solo con eventi “nostri”, ma anche partecipando a vari concerti benefici a sostegno di altre realtà. Tutto ciò consente ai ragazzi di sentirsi importanti nell’aiutare gli altri e parte attiva per la buona riuscita di ogni appuntamento. E proprio questa è la nostra mission: dare forza e speranza ai giovani con la caratteristica dei disturbi dello spettro autistico e altre vulnerabilità, affinché ogni giorno facciano un passo in avanti per diventare sempre più autonomi, sia a livello di vita che lavorativo».

«Gli eventi e i progetti che realizziamo – prosegue la Ostini – sono momenti importanti per la vita dei nostri ragazzi, in quanto permettono loro di crescere, mettersi in gioco e aprirsi al mondo esterno. In più, questi eventi inclusivi sono occasione per altri giovani che ci osservano di conoscerci e, se lo desiderano, per iniziare a far parte del nostro splendido gruppo».

