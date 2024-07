Pier Cortese, Roberto Angelini e Niccolò Fabi al SanFra di Perugia

Una tappa del Discoverland in Tour

Mea Concerti svela un nuovo appuntamento della stagione invernale promossa in sinergia con il Comune di Perugia all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia: il 24 ottobre a salire sul palcoscenico del SanFra sarà una tappa del “Discoverland in Tour” del duo formato da Pier Cortese e Roberto Angelini che vedrà la straordinaria partecipazione di Niccolò Fabi, questa volta in qualità di musicista aggiunto.

Il duo annuncia infatti proprio oggi l’uscita del suo terzo disco, prevista per il prossimo 20 settembre, e il giro di live che prenderà il via il 3 ottobre da Milano.

“Discoverland” è un progetto musicale nato nel 2011 dagli incontri tra Pier Cortese e Roberto Angelini, entrambi strumentisti, produttori e cantautori con all’attivo diversi dischi e collaborazioni. L’idea è quella di reinterpretare in modo innovativo brani italiani e internazionali che hanno segnato la storia della musica, in un mix di voci, chitarra, steel guitar ed elettronica dalle trame e dai colori inaspettati.

Nascono due dischi:”Discoverland” (2012), che unisce fantasia, ricerca e paradosso, in un amalgama suggestivo e surreale, evocando connessioni come quella tra Bjork e I Kings of Convenience o Ben Harper e Fabrizio De Andrè, e “Drugstore”(2016), dove le canzoni vengono completamente trasformate con un approccio elettro-bucolico, portando l’ascoltatore in un “ranch psichedelico”, una terra di scoperta dove esplorazione e sperimentazione sono al centro del processo creativo.

Dopo tantissimi concerti in giro per l’Italia e un lungo periodo di pausa, nasce l’urgenza di confrontarsi con nuovi territori. Questa volta oltre alla ricerca sonora c’è la necessità di un racconto originale: una riflessione che culminerà con la pubblicazione di un concept album di inediti a settembre 2024 e il conseguente tour con Niccolò Fabi, organizzato da La Fabbrica Live in collaborazione con Magellano Concerti.