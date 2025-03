Elio Germano, Teho Teardo,  Elena Radonicich, Turbopaolo, Federico Buffa e Daniele Gattano in cartellone al Sanfra in questo mese di marzo

Cinque gli appuntamenti che prenderanno il via questo mese di marzo sul palcoscenico dell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia, nell’ambito della stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia.

Si inizia domani (2 marzo) alle 21 con Elio Germano e Teho Teardo che daranno vita a uno spettacolo tra musica e teatro, liberamente tratto dal capolavoro di Pier Paolo Pasolini “Il sogno di una cosa”. Tre ragazzi friulani alla soglia dei vent’anni vivono la loro breve giovinezza affrontando il mondo: l’indigenza delle origini in campagna, l’emigrazione, le lotte politiche, fino all’integrazione nella società borghese del boom economico. Desiderano la felicità, la bella vita in un paese straniero, maturano una coscienza politica e sognano la rivoluzione, per poi piegarsi ai compromessi dell’età adulta. Fino a morire di lavoro.Pasolini parla con le voci delle persone che dall’Italia del secondo dopoguerra, stremate dalla povertà, sono scappate attraversando illegalmente il confine per andare in Jugoslavia, attratte dal comunismo e con la speranza di trovare un lavoro dignitoso e cibo per tutti.

Il prossimo 8 marzo Elena Radonicich porta sul palco “A futura memoria“, omaggio ad Anna Politkovskaja, coraggiosa giornalista russa che nel 2006 ha pagato con la propria vita la propria ricerca di verità, libertà e giustizia. La Radonicich ripropone una scelta di testi scritti dalla giornalista, dando nuovamente voce, corpo e vita alle sue idee. Le letture sono alternate dalle musiche di compositori che il regime stalinista censurò in nome dell’accusa di “formalismo”, tra i più noti Dmitrij Šhostakovičh, Aram Khachaturian e Boris Ljatošyns’kyj.

Ad accompagnare musicalmente l’attrice saranno l’ideatore dello spettacolo e primo violino Valentino Corvino e l’Iris Ensemble, quartetto d’archi interamente femminile. Scelta dei testi e adattamento a cura di Lucia La Gatta, voce registrata Matteo Alì.

Il 18 marzo spazio a “Turbopaolo 1000”, di e con Turbopaolo, al secolo Paolo Sarmenghi, tra i più esilaranti comici nativi digitali diventato virale sui social grazie alla sua irriverenza, tra una laurea in giurisprudenza e ironia quotidiana. Retropensieri, tecniche di marketing, sogni di gloria, adv, delfini e tutto quello che l’Internet può farci venire in mente e a cui solo Turbopaolo riesce a dar forma sono alcuni dei soggetti dei suoi sketch.

Turbopaolo ha un feed imprevedibile su cui procrastinare per ore e adesso anche uno spettacolo di stand up comedy. Direttamente dallo sconfinato universo di Tik Tok fino ai palchi, approda nel mondo fisico con uno spettacolo comico ricco di ironia in pieno stile social media.

Il 21 marzo sarà la volta di “La Milonga del Fútbol”, storie potenti, intrise di romanticismo e italianità, raccontate dalla voce di Federico Buffa. Renato Cesarini, un funambolo del gol, scoprirà Omar Sivori e lo porterà in Italia. Ci si riferisce a lui quando si parla di “Zona Cesarini”, per aver segnato alcuni gol negli ultimi secondi prima del fischio finale. Omar Sivori, talentuoso e irriverente, incantava l’Argentina degli anni ’50 nel pieno del boom economico. Diego Armando Maradona, “el pibe de oro”, il più grande di sempre, col suo calcio spettacolare e fantasioso divenne un idolo degli anni ‘Ottanta-Novanta per un popolo che usciva dai problemi della recessione e della dittatura del Generale Videla

Infine, il 29 marzo arriva sul palco dell’auditorium uno degli astri nascenti della stand up comedy, Daniele Gattano, con il suo nuovo spettacolo “Perestrojka e Pancake”.

Ti fidi dei doccia shampoo degli alberghi? E delle suore che fanno intravedere l’attaccatura dei capelli? Errore o ribellione? Se diventassi ricco, che ricco saresti? Bruni Tedeschi o Santanchè? Al posto dell’Inno di Mameli perché non una bella canzone di Mr. Rain? In un paese dove tutti hanno qualcosa da dire e lo fanno con un podcast, Daniele Gattano sceglie ancora una volta la povertà e lo fa a teatro. Questo spettacolo parla di tutti: patrioti, oroscopisti, Meryl Streep, Mussolini, Farfalle azzurre e di chi, nel 2025, coraggiosamente decide di comprare un biglietto per uno spettacolo che nel titolo ha una parola russa e una americana insieme. Se non è avanguardia questa, a impreziosire il racconto, Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto.

