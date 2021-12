Norcia,Brunetta: “saranno stabilizzati 499 professionisti in zone sisma”

“Siamo qui per ribadire la stabilizzazione di 499 professionisti che stanno contribuendo alla ricostruzione di questi luoghi terremotati”: a dirlo è stato il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, martedì pomeriggio a Norcia.

Accompagnato in visita al centro storico dal sindaco Nicola Alemanno e dal commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, il ministro ha anche parlato del suo sogno di “arrivare a un’assicurazione obbligatoria contro ogni calamità naturale”.

“In Paesi più evoluti del nostro – ha spiegato il ministro – questa assicurazione c’è già e non serve solo per non pagare le ricostruzioni, ma anche per responsabilizzare tutti: i privati fino, gli enti pubblici e lo Stato”.

Brunetta ha anche ricordato che era stato a Norcia nei giorni successivi al sisma. “Oggi – ha evidenziato – si vedono gli stati di avanzamento della ricostruzione”. Tornando alla stabilizzazione dei precari, il ministro ha ricordato che è stato possibile “sulla base di una legge del precedente governo e sulla base dell’attuazione di questo governo e del mio dipartimento”.