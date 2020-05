Norcia: promuovere la propria bellezza per ripartire

Il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, punta sul paesaggio e sugli ampi spazi che il territorio offre per rilanciare un territorio che in meno quattro anni ha conosciuto due pesanti emergenze.

“Come ne usciremo non lo so, ma so che ne usciremo anche questa volta come abbiamo fatto col sisma. Intanto ci poniamo come meta turistica per la prossima estate. È vero che non abbiamo chissà quanti posti letto, ma da noi si può arrivare e godersi il territorio, per passeggiate o per praticare sport, in assoluta serenità e sicurezza”.