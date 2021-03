Norcia: la situazione della tensostruttura Campo Sportivo Europa

Di seguito, il comunicato stampa del Gruppo consiliare Noi per Norcia

“Il Comune di Norcia non finirà mai di stupirci. È davvero bizzarro che in quattro e quattr’otto il Comune di Norcia riscatti per € 128.100 pedane, rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche, impianto di illuminazione e di emergenza delle tensostrutture allestite, all’indomani del sisma del 2016 nell’ex campo sportivo Europa per le attività socio-culturali, distrutte dalle nevicate a gennaio e ormai inutilizzabili.

Da mesi – prima ancora dell’emergenza sanitaria – la struttura non veniva più utilizzata perché inidonea al freddo clima nursino per ospitare qualsivoglia evento ma dal 2016 al 2020 per l’affitto delle stesse pedane, rampe e impianto di illuminazione il comune ha già pagato alla ditta Pellicci & Meschi srl di Capannori (Lucca) ben 68.125,80 euro.

Gli ulteriori 128.100 euro servono ora per riscattare gli allestimenti della struttura che le Misericordie d’Italia hanno messo a disposizione dei terremotati per venire incontro alle esigenze sociali, promozionali e ricreative ma tutto questo si configura come un altro pasticcio – e che pasticcio – dell’Amministrazione Alemanno.

Totale della spesa: € 196.225 !!

Per fare chiarezza su questa vicenda i consiglieri del gruppo Noi per Norcia – Giampietro Angelini, Cristian Coccia, Antonio Duca e Pietro Iambrenghi – hanno presentato una interrogazione chiedendo: