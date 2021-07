“Non ha senso fare terrorismo con il green pass”

Lo ha detto l’assessore regionale umbro alla Sanità Luca Coletto rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di aggiornamento sull’andamento della pandemia.

“Fare terrorismo in questo momento non serve e non ha alcun senso. Sicuramente vanno fatto i controlli e i tamponi ma non eccedere con i green pass. Non dobbiamo partire con reprimende eccessive ma monitorare e controllare, non limitare a tutti i costi. Il green pass è comunque una certificazione importante, dà la libertà di movimento ai cittadini e permette loro di farlo in sicurezza. Non sono contrario a esso perché è una possibilità di circolare a livello nazionale e internazionale che non crea problemi”.