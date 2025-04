Amelia: arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di giovedì i Carabinieri del NORM della Compagnia di Amelia hanno tratto in arresto un 48enne amerino, gravato da precedenti, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Nel corso di un servizio di pattuglia, in via Roma, i militari hanno intimato l’alt all’autovettura condotta dall’uomo: il suo atteggiamento di nervosismo ed insofferenza ha indotto i militari a procedere ad una verifica più approfondita, sottoponendo a perquisizione sia il 48enne che il veicolo a lui in uso. La specifica attività ha portato al rinvenimento di poco meno di 10 grammi di cocaina, occultati sulla persona mentre, una volta estesa la perquisizione all’abitazione, sono stati trovati altri 4 grammi della medesima sostanza, poco meno di due grammi di hashish ed un piccolo quantitativo di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione ed a materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto posto in sequestro. Per il 48enne è scattato così l’arresto ed il collocamento ai domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima che si è svolta nel primo pomeriggio di ieri, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di presentazione alla p.g..

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.