Nasce “Umbria Time Travel Box”, un progetto che porta le famiglie nei musei

Un viaggio avventuroso con i personaggi del museo!

Un viaggio nel tempo, attraverso una storia animata dai personaggi dei Musei, una serie di attività ludiche, un cifrario in braille, enigmi da scoprire e uno zainetto: è il kit che verrà consegnato ai bambini e alle bambine che varcheranno le porte dei Musei aderenti al progetto “Umbria Time Travel Box – In viaggio nel tempo: una caccia al tesoro al museo”, finanziato dalla Regione Umbria. L’obiettivo è quello di portare le famiglie con bambini e ragazzi a visitare i siti museali dei Comuni che hanno aderito: Amelia, Bettona, Bevagna, Cannara, Cascia, Deruta, Marsciano, Montefalco, Umbertide (aderenti alla rete di Terre e Musei, nata nel 2013 e la cui compagine è stata rinnovata nel 2020), Trevi e Spello.

I libri sono uno per Comune e fanno parte di una collana che si completa nell’insieme; sono anche in lingua inglese, scritti con un carattere adatto alle persone dislessiche e tutte le attività richieste dai giochi tengono in considerazione i visitatori con disabilità motorie.

Il progetto e il kit sono stati illustrati questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di Deruta, dal sindaco Michele Toniaccini (Deruta è soggetto capofila di Terre e Musei), insieme al sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio, al vicesindaco del Comune di Montefalco, Daniela Settimi, all’assessore del Comune di Cannara, Silvana Pantaleoni, all’assessore del Comune di Bevagna, Marco Gasparrini, all’assessore del Comune di Spello, Irene Falcinelli, per il Comune di Amelia, al funzionario Riccardo Passagrilli, alla dirigente del Comune di Deruta, Daniela Arcangeli, alla responsabile del settore Cultura, Ilaria Tamburi, e, in collegamento on line, al vicesindaco del Comune di Marsciano, Andrea Pilati, a Valeria Amendola di Wow Kids, a Valeria Poggi, Sezione Musei e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Umbria.

Ideato e prodotto da Valeria Amendola di Wow Kids (progetto editoriale specializzato in guide per bambine e bambini), il kit si compone di una storia scritta per ogni Comune e di un gioco da fruire sia nei singoli territori della rete, sia globalmente. All’ingresso dei musei i giovani visitatori e le giovani visitatrici riceveranno il Time Travel Kit – composto da una guida, un cifrario e uno zainetto – che darà il via a un viaggio che li porterà a scovare indizi, risolvere enigmi e conoscere meglio il patrimonio museale.

“È un progetto – ha sostenuto il sindaco Michele Toniaccini – che svela un altro modo di vivere i musei. Terre e Musei è una realtà sempre più attiva sui territori in cui opera, il cui obiettivo primario è la valorizzazione dei musei, contribuendo a quel percorso di avvicinamento delle famiglie e, in particolare dei bambini, a questi luoghi ricchi di cultura, di storia, capaci di creare nuove opportunità. I Musei non sono più solo splendidi contenitori di memorie passate, ma rappresentano quel ponte imprescindibile fra passato e presente, che è costruttore di nuove visioni, in grado di raccontare, attraverso soluzioni innovative, come il kit presentato oggi, ciò che siamo stati e comprendere meglio ciò che saremo. Il nostro ricco patrimonio va conosciuto e vissuto e questa è una opportunità intelligente per far dialogare i nostri bambini con il loro passato e con la realtà che li circonda”.

Il sindaco di Trevi ha parlato di “ulteriore incentivo a visitare i musei, soprattutto per i giovani”; il vicesindaco Settimi ha sottolineato il “valore della rete che sta promuovendo progetti di grande interesse e utilità”; l’assessore Pantaleoni ha messo in luce i tre punti di forza del progetto che sono “il target dei bambini, la possibilità di apprendere con il gioco e l’inclusività”.

Anche per l’assessore Falcinelli è

“importante l’attenzione dedicata ai giovani”, mentre l’assessore Gasparrini e il vicesindaco Pilati hanno ricordato come i “progetti della rete Terre e Musei siano attivi e funzionanti”.

“Time travel box fin da subito – ha aggiunto il funzionario Passagrilli – ci ha convinti”. La dirigente Arcangeli ha ringraziato la Regione Umbria per questa opportunità: “L’aver creato – ha detto – una collana e una guida rivolta ai bambini è un valore aggiunto per i nostri musei e per i territori”.

Infine ha ringraziato anche katatexilux S.a.s. per il contributo fornito in termini di contenuti.

“Avvicinare il ricchissimo patrimonio della rete, fatto di tante storie piccole e grandi – ha spiegato Amendola – è una sfida molto importante che Terre e Musei ha saputo raccogliere e che con Wow Kids abbiamo avuto il privilegio di portare avanti. Con questo progetto, infatti, il museo “esce” dalla sua sede fisica e va incontro ai bambini. Li chiama, li stimola, li invita a riflettere, offrendo loro punti di vista diversi a cui aggiungere il proprio. È proprio l’esperienza individuale che arricchisce ulteriormente la visita museale, fornendo spunti e opportunità per il futuro. Imparare divertendosi è possibile!”.

UN PROGETTO ACCESSIBILE E INCLUSIVO – “Umbria Time Travel Box” nasce dall’idea che i musei della rete rappresentino una risorsa insostituibile, per turisti e residenti, in grado di uscire dalla loro sede fisica per contaminare il territorio in un’ottica di inclusione, accessibilità e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

Tutte le pubblicazioni del progetto adottano EasyReading® Font, un carattere tipografico ad alta leggibilità, adatto ai lettori dislessici e comprovato da ricerche scientifiche indipendenti. Per offrire un ulteriore percorso di fruizione, sono inoltre previste le versioni in audiolibro delle guide e un cifrario in Braille, per permettere il gioco a tutti i bambini e a tutte le bambine.

I MUSEI ASSOCIATI

Museo Regionale della Ceramica di Deruta, Deruta (museo capofila)

Pinacoteca Comunale, Deruta (museo capofila)

Museo Civico Archeologico e Pinacoteca “E.Rosa”, Amelia

Cisterna Romana, Amelia

Palazzo Petrignani, Amelia

Museo della Città e Biblioteca Comunale “Madonna del Ponte”, Bettona

Museo comunale di Palazzo Lepri, Bevagna

Museo Città di Cannara, Cannara

Museo Comunale di Palazzo Santi, Cascia

Museo Dinamico del Laterizio e delle Terre Cotte, Marsciano

Complesso Museale di San Francesco, Montefalco

Pinacoteca Civica e Diocesana e Villa dei Mosaici di Spello, Spello

Raccolta d’Arte di San Francesca e Museo della Civiltà dell’Ulivo, Trevi

Museo di Santa Croce, Umbertide