Nasce all’insegna di sostenibilità ed eleganza la partnership tra Toy Motor e Festival dei Due Mondi

La concessionaria fornisce al festival di Spoleto tutta la gamma electrified del marchio Lexus

Nasce all’insegna della sostenibilità e dell’eleganza la collaborazione tra il Festival dei Due Mondi di Spoleto e Toy Motor, per la prima volta official car e partner, con il marchio Lexus, della rassegna culturale e artistica in questa sua 67esima edizione. La concessionaria ha infatti fornito al Festival, in scena fino a domenica 14 luglio, nove auto della gamma elettrica del marchio di lusso, di cui potranno usufruire gli artisti per i loro spostamenti.