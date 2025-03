Morte operaio Terni, i sindacati dei trasporti chiedono di mettere il lutto al braccio

Iniziativa Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Faisa Cisal per sensibilizzare al tema della sicurezza sul lavoro. Proposta affinché i lavoratori del trasporto pubblico possano tenere un nastrino nero

“Siamo vicini alla famiglia del ragazzo venuto a mancare nelle acciaierie di Terni a seguito di un infortunio sul lavoro. Per manifestare la vicinanza e la sensibilità dell’intera comunità umbra, abbiamo chiesto alle aziende del trasporto pubblico locale, Busitalia, Cmt bus, Cavs, Troiani e Sulga, di poter far mettere al braccio degli autisti, dei dipendenti front line e dei lavoratori, a titolo volontario, un nastrino nero in segno di lutto”. Questa l’iniziativa proposta dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal a seguito della scomparsa di Sanderson ‘Sandro’ Mendoza, il giovane operaio 26enne della ditta Tapojärvi, rimasto ustionato in un incidente alla Ast di Terni e morto dopo una settimana di agonia in ospedale.