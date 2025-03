Scuola e ricerca, Flc Cgil in piazza per un sistema di qualità e diritti dei lavoratori

Il sindacato denuncia “precarietà, insufficienza di risorse e attacco ai lavoratori pubblici”. Mercoledì 19 marzo ‘gazebo della conoscenza’ a Perugia, in piazza della Repubblica

“Non c’è futuro senza un sistema di istruzione, formazione e ricerca pubblico e di qualità. Senza il riconoscimento dei diritti, la giusta retribuzione, l’applicazione del contratto nazionale e la fine del precariato questa qualità non ci sarà mai. Il sindacato non arretrerà di un passo finché la qualità, l’equità e la giustizia non saranno garantite”.

Con questi presupposti, l’organizzazione sindacale Flc (lavoratori della conoscenza) Cgil ha organizzato in piazza della Repubblica a Perugia l’’iniziativa ‘La mela della conoscenza non è un frutto proibito’ con l’allestimento di un ‘gazebo della conoscenza’ per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e diffondere materiale informativo. L’iniziativa è in programma per l’intera mattinata di mercoledì 19 marzo, a partire dalle 10.